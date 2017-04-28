Gestaş'tan 12 Ay Boğaz Turu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, yılın 12 ayı aralıksız boğaz turu hizmeti verecek.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada, GESTAŞ'ın geçen yıl başlattığı ve kentte bir ilk olma özelliğini taşıyan boğaz turu hizmetinin alınan karar kapsamında 12 ay süreyle devam edeceği ifade edildi.



Kent halkı ve misafirlerin yılın 4 mevsimi kullanabilecekleri yeni proje kapsamında Çanakkale Boğazı'nın güzellikleri keşfedilecek.



Çanakkale boğaz turunun 12 ay boyunca süreceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ramazan ayı öncesinde Çanakkale Savaşları tarihi anlatımlı şehitlik boğaz turu ve mehtap turu şeklinde hizmet verecek teknede Ramazan ayı boyunca da iftar turları düzenlenecek. Geçen yıl özellikle Ramazan ayında Çanakkale halkından ve şehri ziyarete gelen yerli turistler tarafından büyük ilgi gören, Çanakkale turizmi için önemli bir değer olan boğaz turu, yeni dönemde kış arası vermeden kesintisiz olarak turlarına devam edecek."