Gestaş Personelinden Kan Bağışı

Çanakkale Valiliğince başlatılan kan bağışı kampanyasına GESTAŞ AŞ personeli de katıldı.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarındaki düşüş nedeniyle yaptığı çağrının ardından, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın önderliğinde Valilik ve Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi Koordinatörlüğünde başlatılan mobil kan bağışı kampanyasına GESTAŞ çalışanları da destek verdi.



Şirket çalışanları, GESTAŞ binasında ve feribot iskelesinde konuşlandırılan Kızılay Kan Bağışı Aracı'nda kan verdi.