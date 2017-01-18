Gestaş Personeli Kan Bağışında Bulundu

Çanakkale Valiliği tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına GESTAŞ A.Ş personeli de katıldı.



Kan stoklarındaki düşüş nedeniyle çağrı yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın açıklamaları sonrası Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın önderliğinde Valilik ve Türk Kızılayı Çanakkale Şubesi Koordinatörlüğünde mobil kan bağışı kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyaya, Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den destek geldi. Kampanyaya destek veren GESTAŞ A.Ş. çalışanları GESTAŞ Binasında ve Feribot İskelesine konuşlandırılan Kızılay Kan Bağışı Aracında kan ver verdi. - ÇANAKKALE