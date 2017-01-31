Gesf, Sporcularına Göz Muayenesi Yaptıracak

Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF), sporcularının göz bozukluğu derecesinin belirlenmesi için muayene yaptıracak.



GESF Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Göz Hastanesinde gerçekleştirilecek muayenelerin federasyon tarafından karşılanacağını söyledi.



Muayene sonrasında görme engellilerin sınıflandırılmasının yapılacağını vurgulayan Sayyıdan, "Görme derecesinin tespitinin ardından sporcularımızın hangi kategoride yarışacağı belirleniyor." dedi.



Başkan Sayyıdan, her raporun geçerli olmadığına dikkati çekerek, "Kontroller, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun onayladığı bir doktor tarafından yapılacak. Sporcu başına 75 lira olan muayene ücretleri de federasyonumuz tarafından karşılanacak." diye konuştu.



Avrupa Göz Hastanesindeki muayeneler, 12 Şubat Pazar günü yapılacak.