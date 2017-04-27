Gerrard'a Yeni Görev

Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, gelecek sezondan itibaren kulübün 18 yaş altı takımının teknik direktörü olacak.



Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl futbolu bıraktıktan sonra Liverpool Akademisi'nde antrenörlük görevi üstlenen 36 yaşındaki Gerrard'ın, gelecek sezon 18 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.



Gerrard'ın yerini alacağı Neil Critchley'nin ise Liverpool 23 Yaş Altı Takımı'nın başına geçeceği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gerrard, akademide antrenörlük yaparken çok şey öğrendiğini vurgulayarak, "Bir basamak daha çıkmam ve kendi takımımı çalıştırmam konusunda yönetimle hemfikir olduk. Neil, şimdiye kadar harika bir iş çıkardı. Umarım ben de önce 23 yaş altı takımına sonra da A takıma önemli oyuncular yetiştirmekte faydalı olabilirim." değerlendirmesinde bulundu.