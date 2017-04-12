Geronimo Stilton'la zamanda yolculuğa hazır mısınız?

Sisli bir aralık ayı sabahı tam olarak kaşarpeyniri gibi kokan esrarengiz bir mektup alan Geronimo Stilton, kendisini farekuladenin faresinde müthiş bir maceranın içinde bulur. Profesör Amper Volt'un icat ettiği Zaman Makinesi'yle Geronimo Stilton ve akrabalarıyla çok uzak çağlara, dinozorlar dönemine gitmeye hazır mısınız?

Zamanda Yolculuk dizisinin Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan ilk kitabı Dinozorlarla Buluşma'yı Filiz Özdem çevirdi.

Geronimo Stilton bildiğiniz güçlü, korkusuz kahramanlardan değil. Gerçek cesaret korkusuz olmak değil, sınırlarını bilerek korkularının üstesinden gelmektir! Geronimo hemen hemen her şeyden çok korkuyor ama hayata olumlu bakışı, eşsiz mizah duygusu ve tabii ki arkadaşları sayesinde zor durumların üstesinden gelmeyi her seferinde başarıyor.

Geronimo Stilton kitaplarını okurken ailenin, arkadaşların, barışın, dayanışmanın, dürüstlüğün, samimiyetin önemini hissedecek, kendinize gülebilmenin ne kadar da farekulade bir şey olduğunu anlayacaksınız.