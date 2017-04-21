Germir İptidai Mektebi Restore Edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Germir İptidai Mektebi'nin yenilenerek kültür turizmine yeniden kazandırıldığını bildirdi.



Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Germir İptidai Mektebi binasının tarihi kentler birliği tarafından sivil mimari çalışma projesiyle ödüle layık görüldüğünü belirtti.



Germir İptidai Mektebi'nin restore edilip kültürel miras olarak günümüz hizmetine kazandırıldığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları aslına uygun olarak onarıyoruz. Tamamlanan yapıları günümüz hizmetine sunuyoruz. Bu zamana kadar çalışması tamamlanan 18 eserden 7'si ödül almıştır. Alınan ödüller ve vatandaşlarımızın takdiri yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkıyla yapıldığının bir ifadesidir. Germir Mahallesi'nde yer alan Germir İptidai Mektebi'ndeki aslına uygun onarım çalışmamız tamamlanmıştır. Kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı Anadolu kültür mirası için önem arz etmektedir. Germir İptidai Mektebi binamız bundan böyle köy odası, müze ve kütüphane olarak hizmet verecektir. Kayserimize ve Anadolu kültür mirasına hayırlı olsun."