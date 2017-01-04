Germencik Belediyesi'nden Gazi Askere Ziyaret

Germencik Belediye Başkan Vekili Turgut Gökçen ve Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Kayseri'deki hain terör saldırısında sol gözünü kaybeden Gazi Komando Er Sami Güler'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ziyarette Germencik Belediyesi Başkan Vekili Turgut Gökçen ve Başkan Yardımcısı Adem Toy katıldı. Germencik Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Toy; "Allah sizlerden razı olsun, sizin gibi gençler sayesinde tehditler engelleniyor. Yoksa Türkiye'nin üzerindeki tehdit, şu anki görünenden çok daha fazladır. Terörün arkasında duran alçakların 1400' lü yıllardan beri kuyruk acısı var. Terörün amacı ülkemizde kaos oluşturmak. Bize düşen sağduyulu olmak ve birlik ve beraberlik içinde vatanımıza sahip çıkmaktır" dedi.



Türkiye'nin yılardır terör belasıyla uğraştığına işaret eden Başkan Vekili Turgut Gökçen ise, "Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafyasıdır ve burada oturmanın da bir bedeli var. Biz o bedeli ödüyoruz, Biri gözüyle, bacağıyla, diğeri hayatıyla ödüyor. Biz ömrümüz boyunca bu bedeli ödeyeceğiz, Bu topraklarda oturmanın bedeli ağır. Ama yıldıramadılar, her düştüğümüz durumdan güçlenerek çıkıyoruz buna da deliriyorlar. Çünkü dünyada bizim gibi bir örnek bir ülke yok. Hainler şimdi konsept değiştirerek bize saldırıyorlar. Adımız Türk oldukça ve bu ülke de yaşadıkça daha çok bedel ödetmeye çalışacaklar. Ama bilsinler ki biz Türk milletine bunlar tesir etmez. Biz vatan için ölmeyi şeref sayan asil bir milletiz. Dünya durdukça biz burada var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN