Gerilla Pazarlama ile Markalar Yaratıcılıklarını Konuşturuyor

Gerilla pazarlama (Guerrilla marketing) kavramı 1984 yılında Jay Conrad Levinson'un kitabı ile tanınmıştır.



Bu kavram, markaların "öncelikli olacak" yeniliği ön plana koyduğu bir yöntemdir. Genelde düşük maliyet ve yüksek kar amaçlanmaktadır.



Geleneksel medyadan öte, daha online ve elektronik medyaya yönelerek, klişelerin dışında yöntemlerle akılda kalıcılığı ve dikkati üzerine toplamayı hedeflemektedir. Bu sistem markaların kullanımının dışında, toplumsal konulara dikkat çekmek için de kullanılabilir.



İşte bu çalışmalara birkaç örnek;