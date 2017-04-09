Geri Ödemesiz Desteklerin Oranı Arttırıldı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik ürünün üretimine yönelik proje tutarını oluşturan harcamalara verilecek geri ödemesiz destek miktarının arttırıldığını açıkladı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik ürünün üretimine yönelik proje tutarını oluşturan harcamalara verilecek geri ödemesiz destek miktarının arttırıldığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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