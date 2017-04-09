Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Geri Ödemesiz Desteklerin Oranı Arttırıldı
Ara
BİST 88.497 %-0,20
DOLAR 3,7306 %0,50
EURO 3,9255 %-0,74
PARİTE 1,0590 %-0,51
ALTIN 150,41 %0,67
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Geri Ödemesiz Desteklerin Oranı Arttırıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik ürünün üretimine yönelik proje tutarını oluşturan harcamalara verilecek geri ödemesiz destek miktarının arttırıldığını açıkladı.

Geri Ödemesiz Desteklerin Oranı Arttırıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknolojik ürünün üretimine yönelik proje tutarını oluşturan harcamalara verilecek geri ödemesiz destek miktarının arttırıldığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı