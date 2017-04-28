Geri Manevra Yapan Minibüs, 2 Yaşındaki Kızı Ezdi
Hatay’da geri geri giden minibüs, 2 yaşındaki kız çocuğunu ezdi.
Hatay'da geri geri giden minibüs, 2 yaşındaki kız çocuğunu ezdi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 2 yaşındaki Z.İ. isimli kız çocuğu sokak arasında oynarken, aynı mahallede oturan 15 yaşındaki H.D. isimli erkek çocuğu ailesinden izin alarak 31 F 0422 plakalı minibüsle geri geri gitmeye başladı. H.D., 2 yaşındaki kız çocuğunu aracın altına alıp ezerek ölümüne sebep oldu.
Olay yerinde hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY