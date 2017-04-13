Geri Geri Gelen Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde geri geri gelen otomobilin çarptığı kadın yaralandı.



Kaza, Musa Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 EPU 87 plakalı otomobil geri geri gelirken yaya Nur Sarısoy'a(27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yayaya çarptıktan sonra olay yerini terk ettiği iddia edilen sürücüyü yakalamak için polis çalışma başlattı. - SAMSUN