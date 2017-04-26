Çankaya Belediyesince, çevre ve geri dönüşüm konusundaki duyarlılığı artırmak için başlatılan "Geri Dönüşümler Fidan Oluyor" kampanyası kapsamında ambalaj atığı getiren vatandaşlara fidan hediye ediliyor



Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Geri Dönüşümler Fidan Oluyor" kampanyası çerçevesinde Anıtpark'ta kurulan bilgilendirme masasını ziyaret eden vatandaşlara geri dönüşüm hakkında bilgi veren ekipler, iki çöp poşeti dolusu geri dönüştürülebilir ambalaj atığı getirenlere çam fidanı hediye ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediye olarak daha yaşanabilir ve daha yeşil bir kent için çalıştıklarını kaydetti. Taşdelen, "Yeşil ve sağlıklı bir kente giden yollar geri dönüşümden, çevrenin korunmasından ve ağaçlandırmadan geçiyor." ifadelerini kullandı.



Kampanyanın Çankaya'da geleneksel hale geldiğini belirten Taşdelen, bu yıl kampanyanın bir ayağını da okullarda sürdüreceklerine işaret etti.



Taşdelen, böylelikle hem halkın geri dönüşüm bilincini arttırdıklarını hem de çam fidanı hediye edip vatandaşlara 'Sizin de bir dikili fidanınız olsun.' dediklerini ifade etti.



Kampanya, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.