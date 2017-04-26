Geri Dönüşümde Öncü Şehir: "Yıldırım"

Sürdürülebilir çevre politikaları ile öncü projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamalarıyla Yıldırım'ın çehresini her geçen gün değiştiriyor. Türkiye'de geri dönüşüm konusunda Avrupa standartlarına sahip kurumlardan biri olan Yıldırım Belediyesi, 2017 yılının ocak ayından itibaren 6 bin 369 ton ambalaj atığı, 53 ton cam atığı ve 2 bin 375 kilogram atık pil topladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ayrıca 7 bin 375 kilogram bitkisel yağ atığının yanı sıra bin 821 adet elektrik ve elektronik atık topladı. İlçedeki atıkların geri dönüştürülerek çevrenin korunmasının hizmet politikalarının başında geldiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz" dedi.

YILDIRIM GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın doğal kaynakları koruyarak sahip çıkmaktan geçtiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ülkemizde her sene sadece yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor. Bir litre atık yağ 5 milyon metreküp suyu kullanılmaz hale getirirken bir adet küçük kalem pil yaklaşık 4 metrekare toprağı kirletiyor. Ayrıca başta plastik ve metal atıklar doğada yok olma süreleri binlerce yılı bulabiliyor. Biz de atıkları toplayarak geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz" diye konuştu. İnsanlığın geleceği adına geri dönüşüm ve atık yönetimi konularının önemine vurgu yapan Başkan Edebali, "Doğal kaynakların heba edilmemesine azami gayret gösteriyoruz. Bu bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur. Öncü uygulamalarımıza devam ederek, çevresine duyarlı ideal ve yaşanabilir şehir Yıldırım'ı oluşturmak adına var gücümüzle çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

