Geri Dönüşümde Belediye ve Müftülük İşbirliği

İlçenin genelinde sürdürdüğü atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri neticesinde Avrupa standartlarını yakalayan Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 184 cami ve 51 Kur'an kursu görevlileri ile geri dönüşüm toplantısı gerçekleştirdi. Yıldırım İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen geri dönüşüm ve atık yönetimi bilgilendirme toplantısına İlçe Müftüsü Osman Şen, Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hamiyet Yıldızbaş, cami ve Kur'an kurslarında görevli imam, müezzin ve eğitmenler katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ambalaj, atık pil, atık yağ, atık elektrik ve elektronik eşyaların toplanma koşulları ve hangi şartlarda muhafaza edilmeleri konusunda bilgi verildi. Toplantıya katılan Yıldırım İlçe Müftüsü Osman Şen, çevrenin korunması adına yapılan bilgilendirme çalışmalarının Yıldırım için oldukça önemli olduğunu söyleyerek, doğal kaynakların korunmasının dinimizdeki önemini vurguladı.

GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI GENİŞLİYOR

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise Yıldırım İlçe Müftülüğü ile birlikte ortak yapılan çalışmalarla doğal kaynakları korumanın ve ilçenin geleceğini korumaya devam edeceklerini söyledi. Yıldırım Belediyesi olarak 2015 yılından itibaren çevrenin korunması konusunda büyük bir titizlikle çalıştıklarını aktaran Başkan Edebali, "Topladığımız karışık ambalaj atıkları miktarını 300 tonlardan 2016 Kasım ayında 2.148 tona ulaştırarak 460.000 civarında ağaçtan oluşan bir ormanın kesilmesine mani olduk. Yine 1.060 ton atık camın geri dönüşümüyle 106 ton petrole eşdeğer enerji tasarrufu; toplanan 32 ton bitkisel atık yağın da 32 milyar metreküp suyu kirletmesini engelledik. Bu çalışmalar kapsamında müftülüğümüzle birlikte vereceğimiz kumbaralarla cami ve Kur'an kurslarının geri dönüşüm toplama noktası haline getirerek çevremizi koruma yolunda önemli bir gelişme daha kaydedeceğiz" ifadelerini kullandı.

