Gereksiz ve Asılsız Ihbarlar Için Suç Duyurusu

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen gereksiz ve asılsız ihbarlar, çalışanları hem sıkıntıya sokuyor hem şaşkına çeviriyor.



Her gün ortalama 2 bin civarında çağrıya cevap veren merkeze gelen ihbarların yüzde 95'ini gereksiz ve asılsız çağrılar oluştururken, çalışanlar 112 Acil Servis'i ilgilendirmeyen "hayvanım doğum yaptı", "köpeğimin karnı ağrıyor", "evde yalnızım, korkuyorum", "kediye araba çarptı" gibi gereksiz ve asılsız ihbarlar nedeniyle gerçek çağrılara cevap vermekte zaman kaybı yaşadıkları için çileden çıkıyor.



Elazığ İl Sağlık Müdürü İbrahim Halil Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük olarak Komuta Kontrol Merkezi ve 27 adet 112 Acil Servis İstasyonu ile 28 noktada 400 çalışanla ambulans hizmeti verdiklerini belirtti.



Büyük bir özveri ile sunulan insan hayatının söz konusu olduğu bu hizmetin verimli ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için 112 hattının gereksiz ve asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini söyledi.



Bu yıl 20 Aralık itibariyle 730 bin civarında ihbar aldıklarını, ancak bunun sadece 36 bininin gerçek çağrı olduğunu ifade eden Akkuş, "Günde ortalama 2 bin civarında çağrı karşılıyoruz. Ancak bu rakımın sadece 110'u gerçek çağrı. Hastaya ulaşıp taşımamız gereken acil durumdaki vakalar yüzde 5. Yani 100 çağrıdan 95'i için gereksiz, zaman kaybı yaşıyoruz." dedi.



Dalga geçene suç duyurusu



Akkuş, yapılan her gereksiz ve asılsız çağrının gerçek vakalara ulaşmada gecikmeye neden olduğunu ve kaybedilen her saniyenin insan hayatına mal olabileceğinin unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.



Sağlık Bakanlığının yaptığı son çalışmalarla 112'yi gereksiz ve asılsız yere arayanlar hakkında adli işlem yapılabildiğini vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti:



"Telefonunu denemek, dalga geçmek, arızasını anlatmak ya da adres sormak için bu tarz anlamsız çağrılarla vatandaşın hakkını yiyen aramalardan dolayı telefonlarımız kitleniyordu. Bu telefon numaralarını önceden göremiyorduk ama şimdi görebiliyor ve savcılık üzerinden suç duyurusunda bulunup gerekli hukuki işlemleri başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın kasti yaptığını çok düşünmüyoruz ama sehven bile olsa bu tarz aramalarla arkadaşlarımızı meşgul etmemelerini istiyoruz. Hem sağlık açısından diğer vatandaşlarımızı zor durumda bırakmamalarını hem de kendilerinin hukuki süreçte zorluk yaşamamaları için uyarmakta fayda görüyoruz."



"Hayvanım doğum yapıyor ambulans"



Elazığ 112 Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi doktoru Yunus Emre Şekerdağ ise 112 acil servis ekipleri olarak vakalara zamanında yetişmek için büyük bir özveriyle çalışmalarına rağmen gereksiz çağrılar nedeniyle zaman zaman acil müdahale gerektiren vakalarda sıkıntılar yaşayabildiklerini dile getirdi.



Her gereksiz çağrının gerçek hastaların hayatlarından saniyeler ve dakikalar çaldığını vurgulayan Şekerdağ, "Telefonunuzun çalışmaması, hayvanlarınızın doğum yapması, kedinizin çatıda kalması gibi ihbarlarınız nedeniyle ya da telefonu çocukların eline oyuncak olarak vermeniz gerçek hastalara ulaşmamızı geciktirmektedir." ifadelerini kullandı.



Acil Tıp Teknisyeni Saadet Özdemir de bazen kendilerini şaşkına çeviren ve bir o kadar da kızdıran "köpeğimin karnı ağrıyor", "evde yalnızım, korkuyorum", "kediye araba çarptı" gibi ilginç ve gereksiz çağrılar alabildiklerini belirterek, "Bu tip çağrılar yüzünden gerçek hastalara cevap veremiyoruz, onlara yetişemiyoruz." dedi.