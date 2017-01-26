Gereksiz Sezaryen Doğum Önlenmeli'

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tüm kadın doğum hocaları ve uzmanlarına yönelik "Gebe annelerin gebeliği esnasında alınması gereken tedbirler" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen toplantıda, kadın doğum hocaları ve uzmanlarına sezaryen hakkında bilgiler verildi.



Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berna Dilbaz, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, keyfi sezaryen doğumun riskli bir durum olduğunu söyledi.



Amaçlarının Adıyaman'da kadın sağlığına önem verip sağlıklı bebekler elde etmek olduğunu dile getiren Dilbaz, Adıyaman ve ilçelerinde bütün kadın doğum uzmanı doktorlar ile toplantıyı gerçekleştirdiklerini, sezaryen konusu ile ilgili sorunları uzman doktorlar ile birlikte çözmeye çalışacaklarını belirtti.



"İlk amacımız gereksiz sezaryen doğumları önlemek"



Artan sezaryen doğum oranlarının Türkiye için bir sorun olduğunu dile getiren Dilbaz, şöyle devam etti:



"Adıyaman'da da bu konu farklı değil. Gerçekten hastalarımız, sezaryen doğumun normal doğuma göre daha iyi bir şey olarak düşünüyor. Bizim görüşümüz ise sezaryen doğum gerekli durumlarda gerçekleştirilmesi. Keyfi sezaryen doğum hasta için riskli bir durum. Biz sadece Adıyaman geneline hizmet etmiyoruz. Kentte Suriyelilerin barındığı Çadır kentimiz var. Suriyeli hastalarda çok yüksek oranda sezaryen doğum görüyoruz. İlk amacımız gereksiz sezaryen doğumları önlemeye çalışmak."