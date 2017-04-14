30 yıllık evli olan Behçet ve Ayhan çifti, 30. evlilik yıl dönümünü kutlamak için kendi dağ evlerine giderler.



Ancak Behçet kutlamadan habersizdir.



Birde üstüne dağ evlerinin emlak komisyoncusu tarafından yeni evlenen bir çifte balayı için kiralandığını öğrenince ortalık karışır.



Bakalım bu çiftlerin başlarına neler gelecek ?



Tür: Komedi





Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Perde: 2 Perde





Yazan: Tayfun TÜRKİLİ





Yöneten: Kadir DENİZ





Web Sitesi: http://www.guncesanat.net





10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Karşı Sanat Merkezi



Mekan Adresi : 1713 Sk. (Tiyatro Sk.) No: 38



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Gerdek Gecesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır