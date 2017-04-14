Gerdek Gecesi

30 yıllık evli olan Behçet ve Ayhan çifti, 30. evlilik yıl dönümünü kutlamak için kendi dağ evlerine giderler.

Gerdek Gecesi

30 yıllık evli olan Behçet ve Ayhan çifti, 30. evlilik yıl dönümünü kutlamak için kendi dağ evlerine giderler.

Ancak Behçet kutlamadan habersizdir.

Birde üstüne dağ evlerinin emlak komisyoncusu tarafından yeni evlenen bir çifte balayı için kiralandığını öğrenince ortalık karışır.

Bakalım bu çiftlerin başlarına neler gelecek ?

Tür: Komedi


Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Perde: 2 Perde


Yazan: Tayfun TÜRKİLİ


Yöneten: Kadir DENİZ


Web Sitesi: http://www.guncesanat.net


10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Karşı Sanat Merkezi

Mekan Adresi : 1713 Sk. (Tiyatro Sk.) No: 38

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Gerdek Gecesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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