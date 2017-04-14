Gerdek Gecesi
30 yıllık evli olan Behçet ve Ayhan çifti, 30. evlilik yıl dönümünü kutlamak için kendi dağ evlerine giderler.
30 yıllık evli olan Behçet ve Ayhan çifti, 30. evlilik yıl dönümünü kutlamak için kendi dağ evlerine giderler.
Ancak Behçet kutlamadan habersizdir.
Birde üstüne dağ evlerinin emlak komisyoncusu tarafından yeni evlenen bir çifte balayı için kiralandığını öğrenince ortalık karışır.
Bakalım bu çiftlerin başlarına neler gelecek ?
Tür: Komedi
Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Perde: 2 Perde
Yazan: Tayfun TÜRKİLİ
Yöneten: Kadir DENİZ
Web Sitesi: http://www.guncesanat.net
10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : Karşı Sanat Merkezi
Mekan Adresi : 1713 Sk. (Tiyatro Sk.) No: 38
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Gerdek Gecesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır