Gerda Wegener'in Kadınları Bu Sergide





Danimarkalı ressam Gerda Wegener'ın kadınları Kopenhag'daki Arken Modern Sanatlar Müzesi'nde.



Flört eden kızlar, göz alıcı divalar ve şehvetli kadınlar arasında onun transeksüel eşi Lili Elbe de var.



Serginin kuratörlüğünü Andrea Rygg Karderg yapıyor: "Lili'nin portresini yapmak onların birlikte yaptıkları karşılıklı yaratıcılık süreciydi. Onlar yeni bir insan geliştirdi ya da o bir kişinin gerçek karakterini buldular. Gerda Wegener'e bir sanatçı olarak en çok ilham veren Lili'nin resimlerini yapmaktı. Onlar birlikte kadınlığın kodlarını araştırdı. Her ikisi de resim yaptığı kadınlarla kendini tanımlıyor. Ama o onların daha fazla ilgisini çekti. Onun yapığı her şeyde büyük bir arzu vardı O, yabancı biri olarak görülmüştü. Ancak bugün öyle olmadığını anlıyoruz."



Gerda Wegener ve Lili Elbe arasında geçen aşk öyküsü 'Danimarkalı Kız' filmiyle Oscar ödülünün de sahibi oldu.



Sanatçının ölümünden 75 yıl sonra açılan sergide 180'den fazla eser bulunuyor.



'Gerda Wegener' sergisi 8 Ocak'ta Danimarka'dan ayrılarak 4 Şubat'ta İsveç'in başkenti Stockholm'e geçecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: Gerda Sanat Wegenerin Kültür Resim sergide kadınları Sergi Danimarka Gepost: 04 januari 2017