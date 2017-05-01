Gercüş'te "Yetim Dayanışma Günleri" Etkinliği

Gercüş ilçesinde, İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından "Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği düzenlendi.



İHH Gercüş Temsilcisi Faik Ülker, yaptığı açıklamada, İHH'nın dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç insanlara ulaşıp, insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu hatırlattı.



Her yıl bahar aylarında "Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği düzenlediklerini ifade eden Ülker, "İlçedeki 25 yetimin sponsorluğunu yapıyoruz. Bu çocuklarımızı yakınlarıyla BATMANPARK'a götürdük. Buradaki seyir terasında Batman manzarasını izleyip, ardından lunaparkta eğlendiler. Etkinlik için bize destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.