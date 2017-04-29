Gercüş'te "Sirk ve Sokak Sanatları Festivali"

Gercüş'te düzenlenen "Sirk ve Sokak Sanatları Festivali" yoğun ilgi görüyor.



Başbakanlık GAP İdaresi, UNICEF, Mardin Gençlik ve Kültür Derneği ile Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nin desteklediği proje kapsamında, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan sentetik çim sahada stantlar açılarak, çeşitli gösteriler sergilendi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında bazı okullarda gösteriler düzenlendi.



Öğrencilerin etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini ifade eden proje koordinatörü Gültekin Çelik, festivalin bir ay süreyle Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Gaziantep'te süreceğini söyledi.



Cambazların, palyaçoların, dansçıların ve sihirbazların gösterilerini öğrencilerin büyük bir keyifle izlediklerini anlatan Çelik, 20 ülkeden sanatçıların bulunduğu festival kapsamında, halkı sanatla bütünleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Çelik, "Birbirinden renkli kostümlerle, akrobasi gösterileri ve müzikler eşliğinde Gercüş'ün eğitim yuvalarını gezen sanatçılarımız, velilerin de ilgisiyle karşılaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Amacımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Pazar gününe kadar festivalimiz sürecek. Bundan sonra Hasankeyf'e sirk gösterimini yapacağız." diye konuştu.



Gercüş'e gelen yabancı sanatçılar da festivale katılmalarından duydukları mutluluğu dile getirdi.