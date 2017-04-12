Gercüş'te Referandum Konferansı

Eski Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Gercüş ilçesinde "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferans verdi.



Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Ekmen, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının "evet" ile sonuçlanmasının daha dirlikli ve problemsiz bir Türkiye oluşturacağını söyledi.



Ekmen, "evet" çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ülkenin birçok problemini çözen bir hükümetin, bölge problemlerin çözümü için de bir hamle yapacağını belirtti.



Türkiye'de hak ve hukuk mücadelesi verenlerin 60 yıllık bir mücadelesinin bulunduğunu bildiren Ekmen, yürütmenin ve parlamentonun halkın eline geçmesinin ve dolaylı olarak yargının halk tarafından yönetilmesinin 60 yıllık reform mücadelesinin bir devamı olduğunu kaydetti.



Türkiye'deki sorunların çözümü için bölgesel şartların oluştuğunu, uluslararası koşulların da halk oylaması sonrasında şekilleneceğini dile getiren Ekmen, referandum da toplumun büyük çoğunluğunun güçlü bir lider için "evet" oyunu güçlü bir şekilde kulanacağına inandığını sözlerine ekledi.