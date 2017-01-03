Gercüş'te Köy Odası ve Taziye Evi Açıldı

Gercüş içesine bağlı Seki köyünde yapımı tamamlanan köy odası ve taziye evi hizmete açıldı.



Açılışı katılan Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, geçen yıl yapımına başlanan iki katlı modern köy odası ile taziye evi inşaatının tamamlanarak köy halkının hizmetine sunulduğunu söyledi.



Seki köyü muhtarı Şehmuz Ertekin ise iki katlı bina içerisinde köy odası, taziye evi ve misafirhane bulunduğunu belirterek, yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından köy odası ve taziye evinin açılışı yapıldı.