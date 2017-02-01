Gercüş'te Kestane Yerine "Palamut" Tüketiliyor

BATMAN AA) - Gercüş ilçesinde vatandaşlar, uzun kış gecelerinde kestane yerine "palamut" tüketiyor.



İlçede esnaflık yapan Aziz Soyvural, iş yerinde kurduğu sobayla hem ısınma ihtiyacını karşıladığını hem de üzerinde palamut pişirip yediklerini söyledi.



Her kış mevsiminde kestane niyetine palamut kebap yaptıklarını anlatan Soyvural, şunları kaydetti:



"Palamut herkes tarafından sevilen, kış mevsimi ile özdeşleşmiş çok lezzetli, sağlıklı ve besleyici bir yemiştir. Her zaman olmasa da bazen yorgunluğumuzu atmak bazen de dinlenmek için yazın topladıklarımız palamutları soba üzerinde pişiriyoruz. Hem soba başındaki sohbetler hem de sıcacık olan kestanelerin tadına doyum olmuyor."