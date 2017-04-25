Gercüş'te Çiftçilere Arılı Kovan Dağıtıldı

Gercüş ilçesinde 45 çiftçiye 450 arılı kovan dağıtıldı.



GAP Kırsal Kalkınma Programı desteğinde Gercüş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında çiftçilere verilecek yüzde 70 hibeli arı kovanları dağıtımı için kura töreni düzenlendi.



Kaymakam Ünal Koç, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, arılı kovanların kura çekimi sonucu çiftçilere teslim edildiğini söyledi.



Noter huzurunda çekilen kurayla 45 çiftçiye 10'ar adet olmak üzere toplam 450 kovan dağıtıldığını aktaran Koç, "Bu arılı kovanlar inşallah çiftçilerimize ekonomik olarak katkı sunar ve çiftçilerimiz arıcılığı meslek haline getirerek kendilerini geliştirirler." dedi.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Kaplan da daha önceden projeden faydalananlara arı yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler verdiklerini belirtti.