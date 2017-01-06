Gercüş'te Belediye Hizmetleri

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirmenin yapıldığı Gercüş ilçe Belediyesi, cami cemaatlerine cuma günleri çorba dağıtmaya başladı.



Geçtiğimiz hafta ilçede cami cemaatine salep dağıtan belediye ekipleri, bugün salep'in yanında çorbada dağıtmaya başladı.



KHK ile Gercüş ilçe Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, yaptığı açıklamada, ilçe halkının taleplerini dikkate aldıklarını belirtti.



Geçen hafta cami cemaatine salep dağıttıklarını kaydeden Koç, "Cuma günleri cami cemaatlerimize sıcak salep dağıtırken vatandaştan gelen talepler doğrultusunda yöreye has doğal mercimek çorbası dağıtmaya başladık. Bu uygulamamız kış aylarında salep ve çorba olarak devam edecek." diye konuştu.



Vatandaşlarda, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilgililere teşekkür etti.