Gercüş'de Arıcılara Eğitim

Gercüş ilçesinde üreticilere, arı yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.



Kaymakam Ünal Koç, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde verilen eğitim öncesi yaptığı açıklamada, GAP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Gercüş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğünün ortaklığıyla yüzde 70 hibeli arılı kovan almaya hak çiftçilere eğitim vermeye başladıklarını söyledi.



Eğitimin faydalarına değinen Koç, "Bu kursların çiftçilerimize bol kazanç ve beceri kazandıracağına inanıyorum. Projemiz meyvesini verirse inşallah seneye daha büyük bir proje hazırlayacağız." dedi.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin Kaplan da arı yetiştiriciliği ile ilgili bilgi verdi.