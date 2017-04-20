Gercüş Belediye Başkanvekili Koç'tan Öğrencilere Ziyaret

Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.



Kaymakam Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ile Ziya Gökalp Ortaokulu'nu ziyaret ederek, buradaki etüt merkezinde ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Koç, "Geleceğimiz olan gençlerimiz, bilgi çağında ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ülkesi haline getirecekler. Aynı şekilde sosyal ve kültürel yönden en iyi şekilde, milli ve manevi değerlerimiz konusunda bilgi sahibi olacaklar. Belediye olarak her zaman gençlerimizin yanındayız."