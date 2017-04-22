Gerçekten Gerek Var Mıydı?" Dedirten Juicero Meyve Suyu Sıkacağı

Dünyanın en taze meyve suyunu yapmak için harekete geçen Juicero, paketlerinin meyve sıkacağına ihtiyaç duymadan hazırlanabildiğini görünce müşterilerine para iadesi önerdi.



Var olan meyve sularından farklı olarak meyve suyunun üretiminden, dağıtımına ve satışına kadar tüm süreci değiştirmek isteyen Juicero'nun yatırımcıları arasında Kleiner Perkins, Google Ventures, Thrive Capital ve Vast Ventures gibi isimler yer alıyor. Ayrıca CEO'su da eski Coca Cola yöneticisi Jeff Dunn.



Özel meyve sıkacağı ile birlikte 700 dolara satılan Juicero, içinde taze sebze veya meyve bulunan bir paketin, özel sıkacak aracılığı ile sıkılmasını ve böylece taze bir meyve suyunun elde edilmesini sağlıyor. Ancak geçtiğimiz hafta Bloomberg'te yer alan bir habere göre paketleri sıkması için kullanılan meyve sıkacağına gerek olmadığı ortaya çıktı.



Juicero'yu kullanan birçok kişi, çıkan bu sonuçtan ötürü paralarının iade edilmesini istedi. Firma yaptığı açıklama ile 700 dolarlık ürünün 300 dolarlık kısmını oluşturan alet kısmı için geri ödeme yapılacağını açıkladı.



Geriye kalan meyve suyu paketleri için 400 dolar ödeme fikri kimi kullanıcıları mutlu etmedi. Bunun üzerine firma memnun olunmadığı takdirde 30 gün içerisinde geri iade koşulunu getirdi.