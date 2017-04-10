Gerçekleşirse Muslera, Dünya 4.'sü Olacak!

Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın "Zam yaparsanız olur" dediği öğrenildi.



Halen yılda 3 milyon 575 bin euro kazanan Uruguaylı file bekçisinin ücretinin 4 milyon 250 bin euro'ya yükseltilmesini istediği gelen haberler arasında. Yönetim bu rakamı kabul ederse Muslera; de Gea (7.2 milyon euro), Neuer (7 milyon) ve Buffon'dan (6.5 milyon) sonra dünyanın en çok kazanan 4. kalecisi olacak.



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