Gerçekleşirse Muslera, Dünya 4.'sü Olacak!

Fernando Muslera, kendisiyle sözleşme uzatmak isteyen yönetime şartını sundu.

Gerçekleşirse Muslera, Dünya 4.'sü Olacak!

Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca'nın "Zam yaparsanız olur" dediği öğrenildi.

Halen yılda 3 milyon 575 bin euro kazanan Uruguaylı file bekçisinin ücretinin 4 milyon 250 bin euro'ya yükseltilmesini istediği gelen haberler arasında. Yönetim bu rakamı kabul ederse Muslera; de Gea (7.2 milyon euro), Neuer (7 milyon) ve Buffon'dan (6.5 milyon) sonra dünyanın en çok kazanan 4. kalecisi olacak.

(Fotomaç)

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