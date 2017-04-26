Gerçekçi Resimleri ile Şaşırtan Sanatçı: Joongwon Jeong

Çizdiği portreler ile bizleri şaşırtan Güney Koreli sanatçının sanat çalışmaları, gerçeküstü akımını farklı bir boyut getirdi. Sanatçı Joongwon Jeong tarafından çizilen portreler, fotoğraf karesi zannedilebiliyor.



Akrilik boya ile tuval üzerine yaptığı devasa çalışmalar, sanat dünyasında ilgi görürken aynı zamanda da sosyal medyada kendinden bahsettiriyor. Ünlülerden tarihe adını kazımış karakterlere kadar birçok modeli resimleyen sanatçı, aynı zamanda istek üzerine sıradan insanların da portrelerini çiziyor.



Devasa çizimler kafaları karıştırırken, çizimlerdeki en ufak detayları bile kaçırmayan Joongwon Jeong, takdire şayan çalışmaları ile övgüyü sonuna kadar hak ediyor.