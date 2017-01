Gerçek Olmak İçin Fazla İyiler'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Spor yorumcusu Güntekin Onay, siyah beyazlıların sergilediği oyuna övgüler yağdırdı.



Güntekin Onay'ın Vatan Gazetesi'ndeki Beşiktaş Konyaspor yorumu



Geçen haftaki Alanya-Beşiktaş maçının ardından yazdığım yazıyı kopyala/yapıştır yapsak dünkü Konya maçını büyük ölçüde anlatırdı. Beşiktaş o kadar kararlı, etkili ve güçlü başladı ki maça, Konyaspor ilk 15 dakika adeta nefes dahi alamadı. 1-0 olan 9. dakikada 5'inci gol girişimi ağlarla buluştu.



İlk günden beri ısrarla vurguluyorum. Babel harika bir transfer ve takımın hücum bütünlüğünü



tamamlayacak tüm niteliklere sahip. Her şeyden önce golcü bir kanat oyuncusu ve dün bir gol bir asist ile oynadı. Arka direk koşularıyla böyle gollerden çok atar.



Cenk Tosun, saf gol becerilerine ve sezgilerine sahip bir oyuncu ve özellikle dün kendisinin ilk golü 1'nci sınıf idi. "Beşiktaş'ın golcüye falan ihtiyacı yok! Ben buradayım" dedi. Aboubakar'ın yokluğunda neredeyse gol krallığını ilan etme fırsatı buldu.



Quaresma 2 asist ile yıldızlaştı. Ancak bazı pozisyonlarda biraz daha ciddiyetli davransa dünkü maçı 4 asist 2 gol ile rahatlıkla tamamlayabilirdi. Atiba ve Oğuzhan hemen hemen kusursuz bir futbol ortaya koydular. Adriano ve Gökhan çok olgun ve etkiliydiler.



POZİSYON DAHİ VERMEDİ



Talisca gününde değildi, yerine giren Tolgay ile Beşiktaş yeniden vites yükseltti. İngilizce'de bir söz vardır. "Too good to be true" diye.. Gerçek olmak için fazla iyi anlamına gelir. İşte dünkü Beşiktaş öyleydi. Zayıf bir rakibe karşı farklı kazansa bu ifadeleri kullanmak için çok daha seçici olurdum. Yediği golde bile rakibine pozisyon vermedi. Şunu da vurgulamak lazım Konya ligin güçlü ve organize ekiplerinden biri. ve siyah-beyazlılar böyle bir takımı adeta sürklase etti.