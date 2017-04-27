Gerçek Mesleği Herkesi Şaşırtıyor!

İnstagram'da Femme Felis adıyla yaptığı paylaşımlarla herkesi kendisine hayran bırakan Türk kızı makine mühendisliği ve fitness modelliği yapıyor.
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