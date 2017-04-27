Gerçek Mesleği Herkesi Şaşırtıyor!

İnstagram'da Femme Felis adıyla yaptığı paylaşımlarla herkesi kendisine hayran bırakan Türk kızı makine mühendisliği ve fitness modelliği yapıyor.


İnstagram'da Femme Felis adıyla yaptığı paylaşımlarla herkesi kendisine hayran bırakan Türk kızı makine mühendisliği ve fitness modelliği yapıyor. 


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İnstagram, Instagram, Fitnes, Türk, Yapı, Makina, Makine, Kız