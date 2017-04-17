Gerçek Fotoğraflardan Ayırt Edilemeyen Su Altı Tablolarıyla Nefes Kesen Sanatçı: Reisha Perlmutter

"Aşırı gerçekçilik" anlamındaki hiperrealizm (fotorealizm) akımının, ressamların çalışmalarına kattığı anlam; resmin gerçekten ayırt edilemeyecek derecede fotoğrafik olmasıdır.



İnceleyen kişiler için, karşısında sanki bir fotoğrafın olması durumudur. Hiperrealist ressamlar, genelde tuvale bir projeksiyon makinesiyle yansıtılan fotoğraf üzerinden çalışırlar.



Eserlerinde duygularını olabildiğince barındıran hiperrealist ressamların, konu seçimlerinde yaşam tarzlarının etkileri görülür. Florida eyaletinin Naples şehrinde doğup büyüyen genç sanatçı Reisha Perlmutter'in çalışmalarında da, tüm güzelliklerini duyumsayabileceğiniz denizi bulabilirsiniz.



Kendi güzelliğinin yansıması figüratif ve anatomi çalışmalarında, çokça ışığın gücüyle renklenen suyu görmeniz mümkün. Işık ve gölge oyunlarıyla adeta bir gerçek fotoğraf görünümünde olan büyüleyici resimlerinden bazılarını sizler için derledik.