Gerçeğin İki Yüzü Filmi
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Yetenekli ve çekici bir doktor Afrika'nın çatışma bölgelerinden birinde görevini sürdürmektedir ve bu esnada aynı bölgede çalışan birine aşık olur. Aşk ikisi için de başlamış olsa da aşkı ile son derece tehlikeli olan ve ciddi mesai isteyen işini dengede tutmak bir hayli güç olacaktır...
Yönetmen: Sean Penn
Senaryo: Erin Dignam
Oyuncular: Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos , Jared Harris, Jean Reno, Denise Newman , Oscar Best, Zubin Cooper, Sebelethu Bonkolo, Hopper Penn, Merritt Wever, Tina Jaxa
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Last Face
Yapımcı Firma: River Road Entertainment
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 130 dk.
Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.05.2017
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