George W. Bush Hastaneye Kaldırıldı

ABD'nin eski başkanlarından George H.W. Bush, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. 1989 - 1993 yılları arasında ABD başkanlığı yapan 93 yaşındaki baba Bush'un sağlık sorununun ne olduğu açıklanmadı. Texas eyaletine bağlı Houston kentinde Methodist Hastanesi'ne kaldırılan George H.W. Bush, 20 Ocak'ta Barack Obama'nn görevi devredeceği Donald Trump'ın başkanlık yemini törenine sağlık nedenleri gerekçesiyle katılmayacağını açıklayan hayattaki tek ABD Başkanı olmuştu. - York