George Michael'ın Ölümüne Dair Flaş İddia Eski Sevgiliden Geldi

İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, geçtiğimiz ay Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetmişti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu bilinen George Michael'in, ölüm sebebine ilişkin açıklama yapmayan İngiliz polis sadece "şüpheli bir duruma rastlanmadığı" bilgisine yer vermişti. Aynı zamanda eşcinsel olduğu bilinen George Micheal'ın, eski sevgilisi Paul Stag tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Eski sevgilisi Paul Stag, dokuz yıllık ilişkileri süresince, ünlü yıldızın ghb (gamma-hydroxybutyrate) olarak bilinen bir uyuşturucuya bağımlı olduğunu öne sürerek, "Noel gecesi aldı" iddiasında bulundu.

AÇIKLAMALAR İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

The Sun'ın haberine göre, 48 yaşındaki Paul Stag, hayatını kaybeden George Micheal için, "Sıvı ekstazi hastasıydı. Yüzde 100 ölmeden önce Noel gecesi aldı." ifadelerine yer verdi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Stag ile Michael arasında söz konusu uyuşturucudan 'şampanya' lakabıyla bahsettiği iddia edildi.



Çarpıcı açıklamalarını sürdüren Stag, "Michael cinsel olarak aşırı aktifti ve zihninde uyuşturucu seksle, seks ise uyuşturucuyla eşitti. İnancım o ki öldüğü güne kadar bu ikisini hiç ayırmadı" dedi. Stag'ın açıklamaları, ünlü yıldızın kuzeni Andros Georgiou'nun "yanlışlıkla aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldü" yönündeki iddiasının hemen arkasından geldi.

'HEM SEKS, HEM UYUŞTURUCU BAĞIMLISI'

The Sun'ın haberinde, cinsel içerikli film stüdyosu işlettiği aktarılan Stag'ın, George Michael'la 2004 yılında bir eşcinsel dergisi üzerinden tanıştığı ve 2013'e kadar ilişki yaşadığı belirtildi. Paul Stag, ünlü yıldızın ilişkileri süresince kendisini en az 500 kez çağırdığını ve bunların bazen seks için, bazen de uyuşturucu için olduğunu öne sürdü.