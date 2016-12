George Michael'ın Ölümü Sevenlerini Gözyaşlarına Boğdu

Elli üç yaşında hayata veda eden İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael'ın ölüm haberinin ardından sevenleri ünlü yıldızın Oxfordshire'ın evin evinin önüne akın etti.



Goring kasabasında bulunan evinin önüne çiçekler bırakan ve mumlar yakan hayranları, gözyaşlarına hakim olamadı.



George Michael'ın kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği ifade edilirken polis, ünlü sanatçının ölümüyle ilgili "şüpheli bir duruma rastlanmadığını" belirtti.



Öte yandan George Michael'ın, Londra'daki diğer evinin önünde de hüzün hakimdi.



Ünlü yıldızın sevenleri, kapısının önüne çiçekler bıraktı ve mumlar yaktı.



1963 yılında dünyaya gelen George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde satıldı.



1980'li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı oldu.



Sevenleri onu şu sözlerle tanımladı:



"Ben onunla büyüdüm. İyi günlere ve kötü günlere dair bir şarkı kitabı gibiydi. Bugün beni buraya getiren şey, ona; 'Müzik için teşekkür ederim George' demek içindi. Onu arabada bile dinliyorduk"



"Müziği her zaman neşe kaynağıydı. Gençlik yıllarındaki 'Wake me up Before you Go Go' ve 'Club Tropicana', 80'lerin harikalarındandı. Bugün bu haberi almak gerçekten çok üzücü"



1987 yılından itibaren kariyerine solo albümlerle devam eden George Michael, "Keep the Faith" adlı parçasıyla aylarca liste başı kalmıştı.



