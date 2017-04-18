George: Faiz Artırımlarına Devam Etmek Gerekli
Ekonomide pozitif sürprizlerin yaşanmasının negatif sürprizlere göre daha olası olduğunu bildiren Kansas City Fed Başkanı George, faizlerin normalleşme patikasında devam etmesi gerektiğini söyledi.
Ekonomide pozitif sürprizlerin yaşanmasının negatif sürprizlere göre daha olası olduğunu bildiren Kansas City Fed Başkanı George, faizlerin normalleşme patikasında devam etmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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