George Clooney'den Kuzeni Miguel Ferrer'a Duygusal Veda

NCIS Los Angeles'da Owen Granger olarak bilinen Miguel Ferrer kanser ile mücadelesine yenik düştü. 61 yaşında hayata veda eden Miguel'in kuzeni ünlü aktör George Clooney, bu üzücü ölüm haberinin ardından aileden biri olarak duygu dolu ve samimi sözler ile oyuncuya veda etti.