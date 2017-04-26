"Geometrik düşler" takıya dönüşüyor



ANKARA - Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojisi Alanı tarafından hem doğadan hem de geometrik şekillerden esinlenerek yapılan takılar büyük ilgi görüyor. Tasarlanan her takıdan sadece 1 adet üretildiği için ürünü alanlar bir anlamda o eserin dünyadaki tek sahibi oluyor.

Hem eğitim hem de üretim yapılan atölyede 950 ayar gümüşün yanı sıra pirinç ve alpaka gibi metallerin kullanıldığı özgün tasarımlar yapılıyor, ayrıca isteğe bağlı özel siparişler de çalışılıyor.

Yapılan atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Kuyumculuk Teknolojisi Alan Şefi Figen Öztürk, "Bu atölye çalışmaları iki bölümden oluşuyor. Biri geometrik düşler üzerine düşünülmüş bir çalışma, bir diğeri ise Anadolu Çiçekleri Ağıt koleksiyonu. Endemik bitkiler üzerine yapılan bir çalışma; Anadolu'da yetişen endemik bitki türlerinden karamanoğlu soğanı ve kardelen çiçeğini seçerek gümüş takılar yaptık. Gösterişli takılar yaptık. Bir diğer atölye çalışmamız ise 'Geometrik Düşler' isimli çalışmamız. Bu çalışmada geometrik şekillerden oluşan tasarımlar yaparak bunu takılara dönüştürdük. Bir bilim insanı; 'Evren matematik dilinde yazılmıştır ve bunun karakteri üçgenler, daireler, kareler ve diğer geometrik şekillerdir' diyor. Biz de bundan yola çıkarak geometrik şekilleri kullanarak takılar oluşturduk.

Takıların özel ilgi duyan kişilere hitap ettiğini söyleyen Öztürk, "Okulumuzun satış odası var, bütün çalışmalar orada sergilenip, satılıyor. Bu tasarımlardan sadece bir tane var, ikincisi yok tek parça olarak satılıyor. Bir takının hazırlanması 2-3 gün sürüyor. 3 öğretmen ve 2 usta öğretici ile profesyonel ellerde hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Özel tasarımlı gösterişli takıların Ankara'da alıcısını bulmanın zor olduğunu söyleyen Öztürk, ancak bu takılara özel ilgi duyan müşterileri olduğunu ve alıcılarının onlar olduğunu belirtti.