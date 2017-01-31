Geniş)sultanbeyli'de Yangın: Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA



Sultanbeyli'de çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Sutanbetli Abdurrahmangazi Mahallesi Pınarlı sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.



İçeride çok sayıda Suriyeli ailenin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken içeride bulunan çok sayıda Suriyeli tahliye edildi.



3 KİŞİ KURTARILDI



Dumandan etkilenen 3 kişi ise yanan dairede baygınlık geçirdi. İtfaiye erleri yangında mahsur kalan iki kişiyi kısa sürede çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer Suriyeli ise, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonunda yangından kurtarıldı. Sedyeye koyulan kişi, ambulans ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürdü.



GÖRGÜ TANIKLARI: "30 KADAR SURİYELİ YAŞIYORDU"



Yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıkları yangının çıktığı dairede yaklaşık 30 Suriyeli'nin yaşadığını söylediler.



Bina sakinleri ise yaşananları evlerinin balkonlarından merakla izlediler.



Görüntü Dökümü:



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-Yangının çıktığı bodrum katı



-İtfaiyenin çalışması



-Görgü tanıkları ile röportajlar



-Çevredekiler



-İtfaiye, Polis, Sağlık ekibi



-Yangından kurtarılan kişi,



-Ambulansa götürülmesi



-Ambulansın gidişi



-5 katlı bina



-Balkonlardan izleyen bina sakinleri



Genel ve detay