Geniş)sultanbeyli'de Bir İşyerinde Yangın Çıktı

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN/ İSTANBUL DHA



Sultanbeyli'de otomotiv dükkanı ve yedek parça deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Maddi hasarın olduğu yangından ölen ya da yaralanan olmadı



Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Fatih bulvarında bulunan bir otomotiv firmasında saat 15.30'da yangın çıktı. Tek katlı iş yerinin araç parçaları bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede iş yerine sıçradı. Plastik malzemelerin bulunduğu depodaki yanma nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankı gönderildi. İtfaiye erleri iş yerinin her cephesinden yangına müdahale etti.



1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI



Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle olay yerine gelen polisler çevre güvenliği aldı. Cadde trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı. Sağlık ekipleri ise, olay yerinde hazır bulundu. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



Yangın nedeniyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri nedeniyle Fatih Bulvarında trafik yoğunluğu yaşandı. Görgü tanıkları yangının elektrik kontağından çıktığını ve bir anda büyüdüğünü iddia ettiler. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Yanan iş yeri



-İtfaiye



-Siyah dumanlar



-Polis, zabıta, sağlık ekibi



-Çevredekiler



-İtfaiyenin müdahalesi



-İtfaiyenin kapıyı kırması



-Caddede trafik oluşması



-Görgü tanıkları ile röportajlar



Genel ve detay