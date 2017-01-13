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(Geniş Haber) Zeytinburnu'nda Binanın Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

(Geniş Haber) Zeytinburnu'nda Binanın Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Geniş Haber) Zeytinburnu'nda Binanın Çökme Anı Güvenlik Kamerasında

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesiyle caddeyi toz bulutunun kapladığı görülüyor. Bu sırada binanın önünden geçmekte olan bir kişi hızla kaçarak kurtuluyor

Görüntü Dökümü:

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/GÜVENLİK KAMERASI

-Binanın çökme anı

-Kaçan kişi

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