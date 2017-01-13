Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın çökmesiyle caddeyi toz bulutunun kapladığı görülüyor. Bu sırada binanın önünden geçmekte olan bir kişi hızla kaçarak kurtuluyor
Görüntü Dökümü:
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/GÜVENLİK KAMERASI
-Binanın çökme anı
-Kaçan kişi
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(Geniş Haber) Zeytinburnu'nda Binanın Çökme Anı Güvenlik Kamerasında
Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
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