Geniş Haber) Reina Havadan Görüntülendi





İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'ya yapılan terörist saldırıyla ilgili olarak polisin mekan içinde yaptığı araştırma ve inceleme sona erdi. Havadan görüntülediğimiz Reina, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün ekiplerinin bölgeden ayrılmasıyla sessizliğe büründü. Faal olduğu dönemlerde denizden geçen teknelerin içeriyi görmemesini ve yüksek sesi engelleyen ses perdeleri ve mekanın içi ile dışı saldırı sonrası böyle göründü.



Görüntü Dökümü:



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-Reina'nın havadan görüntüleri



02.01.2017 - 15.30 Haber Kodu : 170102102