Geniş Haber) İstanbul Polisinin Drone Alarmı

Polisin havadan ve denizden yaptığı incelemelerde korsan droneye rastlanmadı.



Haber-Kamera: Ersan SAN - Mehmet İlkay ÖZER - İbrahim YILDIZ / İstanbulDHA



İstanbul polisi, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçakların güzergahında korsan drone uçurulduğu ihbarı üzerine alarma geçti. Polisin yaptığı aramalarda drone tespit edilmedi.



Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, saat 18.45 sıralarında Florya-Ataköy pisti tarafında bir korsan drone uçurulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine havalanan polis helikopteri drone uçurulduğu ihbar edilen bölgede uçuş yaparken, denizden de deniz polis botu incelemede bulundu. Yapılan tüm aramalarda drone tespit edilemezken, uçuş trafiğinde aksama yaşanmadığı bildirildi. Polis helikopterinin havalanmasına neden olan drone ihbarıyla birlikte kule ile polis arasındaki kayıtlara şu şekilde yansıdı:



KULE: Efendim 05 (Florya-Ataköy yönündeki pistin Ataköy tarafı) hattında yaklaşık 200 feetlerde (60 metre) drone takip ettiklerini ihbar ettiler bilginize. 05 pisti için yaklaşık 2 mil kala sağ tarafta ikaz ederler bilginize.



POLİS: Florya üzerinde devam ediyorum uygun olduğunda güneye geçip bakmaya çalışacağım. Drone ile ilgili şu an ayrıntılı olarak arama yaptık herhangi bir şeye rastlayamadık. Denizden de tekrar baktırıyorum konuya"



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Ses kaydı



-Havalimanı çevresinde uçan polis helikopteri



-Denizden görüntü



-Havalimanına inen uçaklar



-Genel ve detaylar