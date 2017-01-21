Geniş Haber) İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Lav Silahıyla Saldırı

Vali Vasip Şahin,



"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır"



"Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir"



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Lav mermisi bahçe duvarını isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün arka kısmında bulunan Yamak Sokak'tan müdürlük binasına yönelik kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 20.00 sıralarında lav silahıyla saldırı düzenlendi. Lav mermisi bahçe duvarına isabet etti.



Polis teyakkuza geçti, bölgede özel harekat destekli operasyon başlatıldı. Emniyete çıkan bazı sokak cadde ve sokaklar kapatıldı.



POLİS BİRÇOK NOKTADA ARAMA YAPTI



Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için polis ekipleri çok sayıda noktada arama çalışması başlattı. Fatih'te birçok noktada polis, şüpheli gördüğü kişiler üzerinde arama yaptı. Şüpheli araçlar da durdurularak incelendi.



OLAY YERİ ÇALIŞMASI SONA ERDI



Saldırı sonrası polis uzun süre Yamak Sokak'ta inceleme yaptı. Polisin bölgedeki incelemeleri saat 22.30 sıralarında sona erdi, kapatılan cadde ve sokaklar yeniden araç trafiğine açıldı.



"ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU"



Bir sokak sakini, "Ben televizyon izliyordum, şiddetli bir patlama oldu. Hemen kalktım cama fırladım iki arabanın arasında roket lav silahı ve parçası gördüm. Emniyetin önünden yüksek bir kırmızı alev çıktı. Sonra oradan bir duman yükseldi. Emniyetin yan taraftan polisler geldi. Sonra polislere, burada bir şey var dedim. Daha sonra polisler gelmeye başladı. Kaçan kimseyi görmedim, zaten hemen o anda cama çıkmadım herhangi bir şey olur diye tedirgin oldum. Binamızın ve yan tarafın camları kırıldı. Alt katta yabancılar vardı, 10 kişi oturuyor onların da camları kırıldı. Polis ekipleri de onları götürdü" dedi.



POLİS DEVRİYE GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR



Polis ekipleri "Akrep" ve "Ural" diye tabir edilen zırhlı araçlarla olayın yaşandığı sokakta ve çevresinde devriye görevi yapmayı sürdürüyor.



"GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLARA DEVAM EDİLMEKTEDİR"



Bu arada Vali Vasip Şahin de olayla ilgili twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:



"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."



Görüntü Dökümü:



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-Lav silahı kabini



-Emniyet çevresinde yaşanan hareketlilik



-Kapatılan sokak ve caddeler



-Özel harekat timleri



-Polisin çevrede arama yapması



-Polis ekiplerinin otobüs ve dolmuşları durdurması



-Toplu taşıma araçlarına girerek şüpheli şahısları kaldırmaları



-Şüpheli görülen kişilerin üzerilerinin aranması



-Şüpheli görülen araçların durdurulması



-Mahalleli ile röp.



-Detaylar



-Genel ve detaylar



20.01.2017 - 20.16 - Haber Kodu : 170120224



20.01.2017 - 20.41 - Haber Kodu : 170120228



20.01.2017 - 20.55 - Haber Kodu : 170120234



20.01.2017 - 21.21 - Haber Kodu : 170120236



20.01.2017 - 23.16 - Haber Kodu : 170120249