Geniş Haber) Beşiktaş Başkanı Orman: "Provokasyonlara Gelmeyeceğiz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da düzenlediği basın toplantısında Lyon maçında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:



"Lyon başkanı Beşiktaşlılar organize olmuş diyor ama görüntülerden kimlerin organize olduğu belli oluyor. Maçta gol oluyor ve Lyon taraftarları saha içine giriyor. Lyon kulübü, Türk taraftarlara talebimiz olmadan bilet sattı. Biz de UEFA'ya müracaat ettik. Lyon kulübünün kendi sattığı bu biletlerden biz sorumlu değiliz diye UEFA'ya bildirdik. Beşiktaş'ın yaptığı bir organizasyon yok. 16 bin kişinin nereden bilet aldığını nereden bilebiliriz. Biletleri alan Türk taraftarlar yan yana almış biletleri. Çünkü Lyon kulübü öyle bir yönlendirme yapmış. Lyon bu işten para kazanmak istemiş. 1 milyon Euro'ya yakın hasılat elde etmişler. Bu görüntüler Türkiye'de olsa ne algılama yapılabilecekken biz yine yapıcı davrandık. 'Maç oynansın' dedik. Burada güvenliğimiz yok maç iptal olsun diye talepte bulunmadık. Hakem ve güvenlik sorumlusu iki kulübün hocaları ve kaptanlarını çağırıyor. Hocamız 'sahanın ortasında buluşalım el ele mesaj verelim ve maç güzel şekilde başlasın' diyor. Maç öncesi serenomi bizim katkımız üzerine oluyor. Sahaya girme olaylarının muhatabı biz değiliz. Vodafone Arena'da Avrupa maçları oynadık her maçta teşekkür aldık. Bizim stadımız ile ilgili sıkıntı yok ki. Lyon'da yaşananlara biz bir şey demiyoruz. Onlar 'İstanbul'daki maç seyircisiz oynansın' diyorlar. Bunun spor ahlakına uygun bir tarafı yoktur. Vodafone Arena'ya çeşitli ülkelerden taraftarlar geldi. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı yenemeyecekleri inancı var. Kendi takımlarına güvenmiyorlar. Temsilci raporunda yanıcı madde kullanılması bildirilmiş, merdiven boşlukları ile ilgili rapor bildirilmiş. Biz orada misafiriz. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bu olaylar bizde yaşansa dünya ayağa kalkar.



"LYON'U YENİP TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ"



Lyon'u yenip turu geçeceğimize inanıyoruz. Onları gayet güzel ağırlayacağız. Stada gelecek Beşiktaşlılara ricam Beşiktaş'ı temsil ettiklerini unutmasınlar. Takımı bize yakışır şekilde desteklesinler. Spor Bakanımız ne gerekiyorsa destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Yapmış olduğumuz icraatlar ortadadır. Bizi provoke edecek kişilere karşı sakin olmamız lazım.



Üç tane forma seçiyoruz. Deplasmana gidince UEFA maçlarında ilk seçim hakkı ev sahibine ait. Ondan sonra deplasman takımı formasını UEFA seçiyor. Neyi tartışıyoruz. Forma üzerinde Beşiktaş amblemi var. Anket mi yapacağız? Beşiktaş hangi formayla sahaya çıkarsa o bizim kutsal formamızdır. Bordo formanın satış oranı yüzde 30 civarında. Yani bordo forma taraftarımızdan ilgi görmüş.



"FABRİCİO'NUN RÖVANŞ MAÇINDA HATASINI TELAFİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"



Fabricio bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu. Kalecilik zor bir iş. Hatanın en çok sırıttığı yer kale. Kaleci hata yapınca onun telafisi çok zor oluyor. Fabricio'nun rövanş maçında kurtaracağı toplarla hatasını telafi edeceğine inanıyorum. Hatasını düzeltmek yine onun işi.



Bizim ceza almak konusunda bir endişemiz yok. Bir tek endişem tansiyonu yükselterek bu maçtan istenmeyen olayların yaşanması. Beşiktaş taraftarı sakin olsun. Vodafone Arena, taraftarlarımızın göz nuru olan bir stat. Taraftarlarımız Beşiktaş'ı temsil ettiklerini unutmasınlar. Desibel rekorları kıracağımız bir maç olsun. Sahamızda maç yapmak istiyoruz. Olayları yapanlar onlar. Maç kazanılır, kaybedilir. İstiyoruz ki turu geçelim.



"BU OLAYLAR TÜRKİYE'DE OLSA 'LYON SAHAYA ÇIKMIYORUZ, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK' DERDİ"



Kuvvetli olmadığınız zaman, lobiniz olmayınca olaylardan çok etkileniyorsunuz. Bu olaylar Türkiye'de olsa 'Lyon sahaya çıkmıyoruz, can güvenliğimiz yok' derdi. Beşiktaş taraftarı kulübüne sahip çıkıyor. Misafirperver bir ülke ve kulübüz. Efendi kulübüz biz. Camia olarak kenetlenmiş vaziyetteyiz. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek kulübüz futbolda. Türkiye'ye yakışır şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Gerginlik yaratıp maç kazanalım diye bi derdimiz hiçbir zaman olamaz. Futbolu hep ağızlarıyla oynamak isteyenlere cevap veriyoruz. Lyon kulübü Beşiktaşlılara bilet satmaya karar vermiş ve hepsini stadın bir noktasına toplamış. Sonra bilet sattıkları kişilerin sorumluluğunu bize yüklemeye çalışmış. Lyon'u yenip turu geçebiliriz. Oradan da galip gelebilirdik. Vodafone Arena'da bütünleşmiş bir taraftar kitlesiyle biz burada onları eleriz. Maçın sonucuna futbolcular karar versin. Tansiyon yaratmaya gerek yok. Artık bu oyunlara gelmiyoruz. Güvenlik endişemiz yok. Biz provokasyonların önünü kesmek istiyoruz. Taraftarlarımız marşlarla Beşiktaş'a destek verecek. Onun haricinde bir endişemiz yok. Biz en iyi şekilde onları ağırlarız. Kurallar neyse Beşiktaş kulübü onlara uyar. Duruşumuz asalet duruşudur. Ondan asla taviz vermeyiz. Üzerimize yapışacak kötü bir duruma izin vermeyiz.



Divan Kurulu akil insanlar topluluğudur. İcra görevi Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilmiştir. Divan Kurulu istişare komitesidir. Divan Başkanlık Kurulu'nu Divan Kurulu üyeleri seçer. Divan Kurulu ile Yönetim Kurulu arasında kopukluk yoktur. Bu temsil makamlarını muhalefet makamı gibi kullanmak yakışmıyor. Kürsüyü işgal etmek çok ayıp. Mahkeme karar vermiş. Seçime gitmiyorsun, mahkeme kararı ile seçime gidiliyor. Muhalefet yeri değildir divan. Yönetmek istiyorsan aday olacaksın başkanlığa. Yapacaklarını söylersin aday olursun. Ne kötülük ettik? Nedir bu hırs, kin? Beşiktaş'ın temsili ile ilgili bir sıkıntı var mı? Tesisleşme ile ilgili sıkıntı var mı? Takımlarımız iyi gidiyor. Mali olarak tek kar eden kulübüz. 'İki büyük yok, tek büyük var o da Beşiktaş' diye haber yapmış. Yazmış altına sebeplerini en büyük Beşiktaş cümlesini biz söylemiyoruz. Başkaları söylüyor. Asaletimizden taviz vermiyoruz. Tevfik Yamantürk ve arkadaşları başka aday olmadığı için Divan Başkanlığına seçilecekler. Divan Başkanlığı camianın ağabeyi gibi hareket eder.



Ben ve arkadaşlarım UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmayı vatandaşlarımızı mutlu etmek için istiyoruz."



