Geniş Haber) Bakan Özhaseki (Referandum Sonuçlarına İtiraz) "Hiç Mızıkçılığa Gerek Yok"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı"nın açılış programına katıldı. Programda konuşan Bakan Özhaseki, 21. yüzyılda insanoğlunun hayatında iki anahtar kelimenin, bunun birincisinin değişimi ikincisinin ise teknoloji olduğunu söyledi.



Değişimin akıl almaz bir hızla yaşandığını ifade eden Özhaseki, bunun da en çok şehirlerde hissedildiğini ifade etti. Özhaseki, "Dünya nüfusunun yüzde 50'si artık şehirlerde oturuyor. Teknolojik gelişmeler en çok şehirlerde olur. Bütün bunları hızlı bir şekilde takip etmemiz lazım. Bir taraftan da işte bu teknoloji ve değişimin büyük şehirlerde oluşturduğu birtakım olumsuzlukları da gözden geçirmemiz. Bu konuda sadece biz değil, bütün dünya dikkatli" dedi.







"KATI ATIK TESİSLERİMİZDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ YÜZDE 100'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"



Bu konuda ciddi ve titiz çalışmalar yaparak gereken özeni gösterdiklerini vurgulayan Mehmet Özhaseki, "Bugün gelinen noktada şehirlerde yaşayan nüfusun çevreye atığı suyun yüzde 80'ni temizlenebilir hale gelindi. Yine şehirlerde yaşayan insanların dışarıya attıkları çöplerinin yüzde 65'ini biz katı atık entegre tesislerinde ayrıştırıp onu daha sonra değerlendirilecek hale getirebiliyoruz. Şimdi 269 noktada gemi atıklarını alan tesislerimiz var. Mavi bayrak sayısı bakımından Türkiye 444'e ulaştı. Şu anda dünya ikincisiyiz. Bütün bu çalışmalar hızla devam edecek. Katı atık tesislerimizde geri dönüşümü yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi akıllı şehirler planı içerisinde belki birlikte hareket etmesi gereken unsurların ve bileşenlerin başında elbette ki binalarımız var. Bina olmazsa olmazdır ama bu konuda mutlaka enerji ve alt yapının olması gerekiyor. Bu bileşenler biraya geldiği zaman akıllı şehirler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.







KENTSEL DÖNÜŞÜM



Kentsel dönüşüm konusuna değinen Bakan Özhaseki, depreme hazırlıklı olmak için yürütülen çalışmaların olduğunu aktardı.



Özhaseki, "Bizim ülkemiz aslında deprem bölgesi. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesi olarak geçiyor. Son 100 yıl içerisinde 6 ve üzerinde yaşanmış olan ülkemizdeki deprem sayısı 56 civarında. Ölen insan sayısı 82 bin. Eldeki verilere göre 99 depreminden sonra yapılan binaların büyük bir çoğunluğu sağlıklı ve sağlam binalar olarak gözüküyor Ancak 99 yönetmeliğinden önce yapılan binaların yapılan çalışmalar neticesinde görebildiğimiz kadarıyla en az yüzde 50'sinin depreme dayanıksız olduğu gözüküyor. O zaman bizim bir an önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu açıdan kentsel dönüşümü en hızlı ve doğru biçimde yapmalıyız" şeklinde konuştu.







REFERANDUM SONUÇLARI



Mehmet Özhaseki, konuşmasının son bölümünde pazar günü yapılan referanduma değinerek sonuçları değerlendirdi. Bakan Özhaseki, Türk halkının istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir hükümet sistemini tercih ettiğini söyledi.







"İSTİKRAR BUNDAN SONRA KAÇINILMAZDIR"



Yeni sistemle vesayetçi yapının yok olacağını belirten Bakan Özhaseki,"1946'da çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara'da bekleyen eli silahlı şebekelerin gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak, faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortamı toprağa gömmüştür. Zayıf, güçsüz, ne zaman düşeceği belli olmayan, pazarlıklarla gün geçirmiş, gece vakti insanların evlerinde pazarlıkların yapıldığı, kumar borçlarının ödendiği, insanlara bakanlıkların dağıtıldığı sistem toprağa gömmüştür. İstikrar bundan sonra kaçınılmazdır. Bu her parti için bir şanstır" diye konuştu.







REFERANDUM SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLAR



Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarına yapılan itirazlara da değindi. Özhaseki, "Bu itirazları şöyle değerlendiyorum; spor kulübü başkanlığım var. Maçtan sonra aslında sakin olmak lazım. Eğer hele hele yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla herşeyi söylediğinizde başınıza iyice bela olabilecek sözler dilinizden çıkabilir" diye konuştu.







"EĞER SONUÇ YÜZDE 50,1 'HAYIR' ÇIKSAYDI BU İTİRAZLARI YAPACAK MIYDIN?"



Özhaseki, "Bugün itiraz eden Hayırcı cephesinde yer alan ana muhalefet partisi genel başkanı dahil olmak üzere çok net soruyorum; eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy, bu itirazları yapacak mıydın? Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın? Bir tek cümle söyleyecek miydin? Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun? Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım. İnşallah aydınlık günler bizi bekliyor" dedi.







AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ



Açılış programına Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Luigi Mattiolo ile yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Bakan Özhaseki '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.



