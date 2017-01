Geniş Haber) Bakan Arslan 3. Havalimanının Ekonomik Analiz Raporunu Açıkladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,



"Havalimanı inşaatının yüzde 40'ı bitti"



"Geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. 2017'de özellikle kış şartlarına göre belki 22 bin 500 ile devam edeceğiz ama süreç biraz daha ilerledikten sonra Mart-Nisan aylarında bu sayı artacak ve Haziran'da 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız"



"Çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim"



"Bu projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir kapalı terminal binasına sahip olduğu, bunun 5 adet EmpireState binasına eş değer olduğunu belirteyim. Havalimanı toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük"



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı şantiyesinde incelemeler de bulundu. Bakan Arslan incelemelerinin ardından Ekonomi ve Dış Politiks Araştırma Merkezi (EDAM)'ın hazırladığı "İstanbul yeni havalimanı ekonomik etki analizi" raporunu açıkladı.



Programa Bakan Arslan'ın yanı sıra, İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İGA Havalimanı işletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, İGA Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Sezai Bacaksız, Naci Koloğlu, Celal Koloğlu, Mehmet Nazif Günal katıldı.



"HAZİRAN'DA 30 BİN ÇALIŞANIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"



Bakan Arslan, "Şu an yaklaşık 22 bin 500 kişi 3 vardiya esasına göre çalışıyor. Geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. 2017'de özellikle kış şartlarına göre belki 22 bin 500 ile devam edeceğiz ama süreç biraz daha ilerledikten sonra Mart-Nisan aylarında bu sayı artacak ve Haziran'da 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız. Çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim" dedi.



Arslan "Havacılığımız ve İstanbul Yeni Havalimanının ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıyı, Bağımsız Uluslararası Araştırma kuruluşu olan EDAM'a yaptırdığımız ekonomik etki analiz çalışmasıyla daha somut bir hale geldi" diye konuştu,



YOLCU SAYISI 2018'İN SONUNDA 230 MİLYON



Bakan Arslan, "Özellikle uluslararası hava taşıma sektörünün son on yıllık büyüme rakamı dünya ortalamasında yüzde 5,6. Ancak, Türkiye'de aynı dönemde bu oran yüzde 14. Bu rakamlar sektörün finansal büyüklüğüne yansımış durumda. Ülkemizde 2002 yılında sektörün finansal büyüklüğü 2,2 milyar dolar mertebelerindeyken, 2015 sonu itibariyle 23,4 milyar dolar mertebesine gelmiş. Aynı durum sektördeki istihdam artışının da yaklaşık üç kata çıktığını yine sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.



Bakan Ahmet Arslan geçen yıl 174 milyon yolcuya hizmet edildiğini ancak 2018 yılının sonuna doğru bu rakamın 230 milyonun üzerine çıkacağını söyledi.



BİRİNCİ 2018 İLK ÇEYREĞİNDE



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı, 150 havayolu şirketine 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak projeyi başlatmış olduk. Projenin özellikle 2018'in ilk çeyreğinde açılmasını öngördüğümüz 1. etabıyla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. 1. etapta 2 tane pist öngörüyoruz. 1 tanesi 3 bin 750 metre, 1 tanesi 4 bin 100 metrelik. Bu büyüklükler dünyada şu an A-380 dahil en büyük gövdeli uçakların inebileceği büyüklükte pistler. Bu iki piste aynı anada uçak inebilecek. Her iki pistin yanında yine kendi boyutlarında 'emergency' pistleri de yapıyoruz. Böylece 2 ana pist, 2 de pist karakterinde emergency pistleri de yapacağız. Böylece de 4 pistte aynı anda işlem yapıyor hale geleceğiz. Devamında, 2018'de hizmete girdiğinde şu anda Atatürk Havalimanı'nın 60 milyon olan yükünü buraya aldığımızda 90 milyon yolcuya hizmet edecek birinci etap havalimanına kavuşalım. Ancak biliyoruz ki ülkemizdeki gelişmeler, coğrafyamızdaki gelişmeler ve havacılık sektöründeki büyüme kısa sürede bu havalimanının kapasitesinin artırılması ve nihai hedef olan 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli havalimanı. Ancak 150 milyon olarak öngörmüş olmamıza rağmen 200 milyona kadar hizmet edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Kademeli olarak 200 milyona doğru giderken de 3. pistin de inşaatına devam edeceğiz. Yaklaşık1-1.5 yıllık periyotta 3. pisti de biz inşallah bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



YOLCU ARTIŞ SEYRİ KAPASİTEYİ BELİRLEYECEK



Ahmet Arslan, "2. etaba gitme sürecimiz de şöyle olacak; 90 milyon hedefine ulaştıkça havalimanının kapasitesini artıracağız. Artışa paralel olarak da yolculuk artış seyrini izleyip nihai kapasiteye gideceğiz. Başlangıçta nihai kapasiteyi oluşturup atıl kapasite, milli ekonomide kayıp yaşamak istemiyoruz. Her ne kadar görevli şirketler de yapsa sonuçta ülkemizde her kim ne iş yapıyorsa yapsın bunun milli ekonominin, milli servetin bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. 150 milyon yolcu kapasiteli bu havalimanında ön gördüğümüz yatırım bedeli 10,2 milyar avro. Biz inşallah işletme süresinde yatırım bedeli ve 22 milyar avronun üzerinde yaklaşık 25 milyar avroluk da bir kira bedeli elde etmiş olacağız. Böylece hem yatırım bedeliyle, hem de elde edilecek kira bedeliyle dünyanın en büyük yap-işet-devret modelini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.



"SAN MARİNO'DAN BÜYÜK"



Arslan, "Bu projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik bir kapalı terminal binasına sahip olduğu, bunun 5 adet EmpireState binasına eş değer olduğunu belirteyim. Havalimanı toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüzölçümünden daha büyük. 3,5 milyon metrekarelik 1. Etap toplam inşaat alanı Monako'nun 1,7 katı. Terminal binasında kullanılacak 1,2 milyon metreküp betonun, bugün itibariyle 900 bin metreküplük kısmını bitirmiş durumdayız, toplam inşaat alanını düşünürseniz 2 milyon metreküpten fazla beton dökmüş durumdayız.Şu an kadar dökülen beton miktarı, EmpireState binasının 2.5-3 katı kadar büyüklüğünü ifade ediyor. Terminal binası inşaatında kullanılacak 180 bin donatı miktarı Eyfel Kulesi'nin metal yapısının 24 katına, terminal binasının 450 bin metrekarelik çatısı Roma Collosseum alanının 23 katına eşittir" diye konuştu.



"500 UÇAK PARK KAPASİTESİ OLACAK"



Bakan Arslan, "Havalimanının tüm fazları tamamlandığında her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun toplam 6 bağımsız pist, 16 taksi yolu ve 500 uçak park kapasitesi olacak. Havalimanında kendi aralarındaki ulaşım raylı sistemle gerçekleştirilecek 3 ayrı terminal binası, 280 akıllı yolcu köprüsü, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesinin bulunacağını, toplam 4,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şerif salonu, kargo ve genel havacılık terminali ve devlet konuk evi olacak" dedi.



Ulaştırma Bakanı Arslan, yeni havalimanın 100 bin kişiye istihdam sağlayacağını bunun benzer yatırım miktarını sahip TÜPRAŞ'ın 20 katı olduğunu belirterek, "Havacılık sektörüne yapılan yatırım ekonomiye doğrudan, dolaylı ve tetikleyici etkide bulunuyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hava yolu taşımacılığındaki koltuk kapasitesinde yüzde 10'luk bir artış kısa vadeli ekonomik büyümede yüzde 1'lik bir artışa yol açıyor. Hava trafik yoğunluğu 10 milyonu geçen havalimanlarında, her 1000 birimlik artışın havalimanı hizmetleri ile bağlantılı olarak yüzde 0,85 ilave istihdam yaratıyor" şeklinde konuştu.



EKONOMİYE KATKISI MİLLİ GELİRİN YÜZDE 4,2-4,9'U KADAR



Arslan, "Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerinden istifade ederek İstanbul Yeni Havalimanı'nın ekonomiye sağlayacağı etki konusunda bazı senaryolara çalıştık. İstanbul Yeni Havalimanı'nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 2025 yılı için 195 bin ila 225 bin kişi aralığında olacağı öngörülüyor. Doğrudan ve dolaylı yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yine yaratacağı ilave hanehalkı gelirinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı, Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirinin yüzde 4,2-4,9 arasında olacağı raporun sonuçlarından çıkmakta" şeklinde konuştu.



YÜZDE 40'I BİTTİ



Bakan Arslan, "Hava yolu yük taşımacılığının gelişmesi yüksek katma değerli ürünlerin ihracatını da kolaylaştıracak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın kara yolları ve raylı sistemlerle donatılacak, buraya ulaşım kolaylaştırılacak. Havalimanı kentin dönüşümünü de sağlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın dünyayı Türkiye'ye, Türkiye'yi de dünyaya bağlayacak perçinleri kuvvetlendirmesi, Türkiye'nin hem bir köprü ve hem de bir merkez niteliği kazanmasına olumlu etki edeceği kaçınılmazdır. Bu etkinin, yönetilmesi zaruri jeopolitik tepkileri oluşturacağı ve bu çerçevede İstanbul Yeni Havalimanı'nın küresel politikanın dinamiklerinden etkilenmesi beklenmelidir. Son tahlilde İstanbul Yeni Havalimanı, en başta da belirttiğim üzere Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık büyüme hikayesinin itici güçlerinden biri olacaktır" şeklinde konuştu. Arslan, konuşmasının sonunda havalimanı inşaatının yüzde 40'ının bittiğini de belirtti.



